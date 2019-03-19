Las nubes del martes quieren ser un presagio de la lluvia
Desde el Servicio Meteorológico Nacional pronostican una jornada con una temperatura máxima de 19 grados y una mínima de 12. Se espera viento del sector sur.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional pronostican una jornada con una temperatura máxima de 19 grados y una mínima de 12. Se espera viento del sector sur.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional pronostican para este jueves- una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 18. Para la noche, se espera la llegada de la inestabilidad.