Siete marplatenses ternados a los Premios Olimpia 2024
Florencia Borelli, Horacio Zeballos, "Dibu" Martínez, Matías Dell Olio, Aylén Yardín, Franco Radziunas y Tiago Muñoz son los marplatenses que formarán parte de la velada de los Olimpia 2024
Florencia Borelli, Horacio Zeballos, "Dibu" Martínez, Matías Dell Olio, Aylén Yardín, Franco Radziunas y Tiago Muñoz son los marplatenses que formarán parte de la velada de los Olimpia 2024
Emiliano "Dibu" Martínez junto con Franco Colapinto ganaron el Olimpia de Oro 2024 en un premio compartido. Además, los de Plata fueron para el arquero, Matías Dell Olio, Franco Radziunas y Horacio Zeballos.
La flamante ganadora del Olimpia de Plata en Atletismo, habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre lo que significa este premio y además, analizó el 2021.