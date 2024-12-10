Premios Olimpia

"Dibu" Martínez compartió el Olimpia de Oro 2024 con Colapinto

Emiliano "Dibu" Martínez junto con Franco Colapinto ganaron el Olimpia de Oro 2024 en un premio compartido. Además, los de Plata fueron para el arquero, Matías Dell Olio, Franco Radziunas y Horacio Zeballos.