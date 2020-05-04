Videos en el basural: "Tenemos hambre"
Los recicladores apostados en el ingreso al predio de deposición final se encuentran reclamando por una ayuda sustancial al municipio o, al menos, les permitan volver a trabajar.
Los recicladores apostados en el ingreso al predio de deposición final se encuentran reclamando por una ayuda sustancial al municipio o, al menos, les permitan volver a trabajar.
Dos camiones que intentaban ingresar al predio se toparon con un corte por parte de los recicladores, tal cual advirtieron la semana pasada por imposibilidad de trabajar y falta de una ayuda por parte del municipio.
El municipio firmó un acuerdo para el estudio en el predio de deposición final de residuos. De esta manera se promueven las buenas prácticas en la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, a partir de la operatoria del CEAMSE.