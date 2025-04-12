Precios Mayoristas

El Gauchito inauguró una nueva sucursal en la Ruta 226 y celebra 12 años en Mar del Plata
La empresa mayorista continúa su expansión en la ciudad con una fuerte conexión con la comunidad y una propuesta accesible para todos los vecinos.
La empresa mayorista continúa su expansión en la ciudad con una fuerte conexión con la comunidad y una propuesta accesible para todos los vecinos.
Lo indicó la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas. Indicaron que en junio la venta de productos de primera necesidad cayeron un 9,7%.
Así lo aseguró el informe presentado este jueves por el Indec. En lo que va del año, el costo de la construcción aumentó un 33,1% y los mayoristas un 40%.
Ambos indicadores mostraron una aceleración respecto de los registros de abril, cuando habían sido de 4,6% y 2%, respectivamente. En un año, la inflación mayorista alcanzó el 68,5%