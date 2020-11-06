La Defensoría tras incumplimientos en supermercados: "Los precios máximos no son una opción"

Tras la denuncia del Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, el delegado de la Defensoría en Mar del Plata, Eduardo Carnicero, apoyó la medida para establecer los controles a través de metodologías digitales y así "cuidar la economía de la ciudadanía", señaló.