El Gobierno establece precios máximos en medicamentos para tratar el coronavirus
Lo hizo a través de la resolución conjunta 1/2020 del Ministerio de Salud y la Secretaría de Comercio Interior, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
Lo hizo a través de la resolución conjunta 1/2020 del Ministerio de Salud y la Secretaría de Comercio Interior, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
Los valores deben ser los que regían al 6 de marzo último, en el marco de las medidas para paliar la crisis económica por la pandemia de coronavirus.
Tras la denuncia del Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, el delegado de la Defensoría en Mar del Plata, Eduardo Carnicero, apoyó la medida para establecer los controles a través de metodologías digitales y así "cuidar la economía de la ciudadanía", señaló.
Están alcanzados más de 2.000 productos de los rubros alimentos, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza, Además, se intimó a las empresas a reforzar su producción para evitar situaciones de desabastecimiento.
El Ejecutivo analizará con las empresas la estructura de costos para que una vez finalizada la pandemia no haya un aumento generalizado en los productos de primera necesidad.
Los costos al consumidor que se establecieron como referencia oscilan entre 110 y 500 pesos, dependiendo la cantidad. La Secretaría de Comercio Interior lo estableció en el Boletín Oficial y ya está vigente.