Pre-Seleccionado

Los Pre-Seleccionados de MDP juegan Test Match ante Bahía Blanca

Este domingo 1° de Mayo, en el Sintético Panamericano, los pre-seleccionados mayores tanto masculino como femenino de la AAMH estarán jugando partidos amistosos ante sus pares de Bahía Blanca preparándose para los Campeonatos Argentinos. Además, se viene una nueva fecha del Torneo Oficial.