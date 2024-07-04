Empieza a entrenar el Pre-Seleccionado Femenino U13
Este viernes en Unión y al mando de Manuel Ortiz, la Pre-Selección U13 de la Asociación Marplatense de Básquet (AMB) comenzará con los entrenamientos de cara al Zonal.
Este viernes en Unión y al mando de Manuel Ortiz, la Pre-Selección U13 de la Asociación Marplatense de Básquet (AMB) comenzará con los entrenamientos de cara al Zonal.
Este domingo 1° de Mayo, en el Sintético Panamericano, los pre-seleccionados mayores tanto masculino como femenino de la AAMH estarán jugando partidos amistosos ante sus pares de Bahía Blanca preparándose para los Campeonatos Argentinos. Además, se viene una nueva fecha del Torneo Oficial.