Pre-Selección Argentina

Lucas Conde forma parte de la primera lista de Marcelo Méndez para el 2025
El marplatense Lucas Conde fue incluido en un primer listado de 30 jugadores para un año donde el Seleccionado Argentino tendrá VNL y Mundial.
El marplatense Lucas Conde fue incluido en un primer listado de 30 jugadores para un año donde el Seleccionado Argentino tendrá VNL y Mundial.
El equipo que dirige la marplatense Natalia De La Lama tendrá este fin de semana dos jornadas de entrenamiento intensivo en nuestra ciudad.
Micaela Cervone de Peñarol, Santiago Daconte de Kimberley y Santino Failla de Once Unidos, fueron citados para una concentración U18 de Básquet 3x3.
El marplatense fue el único jugador de nuestra ciudad incluido por Pablo Prigioni en la lista de Pre-Selección Nacional de Pablo Prigioni pensando en la AmeriCup.
Luca Vildoza y Patricio Garino fueron incluidos en la lista de pre-selección que dio Pablo Prigioni para los partidos en Mar del Plata. Muchos no podrán estar por compromisos en sus clubes.