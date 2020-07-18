¿Cómo será vacacionar post pandemia?
Para entender cómo volverá a ser la industria turística, qué medidas se necesitan y qué perspectivas nuevas se presentan CONICET dialogó con el sociólogo y becario Felipe García, especialista en turismo.
Para entender cómo volverá a ser la industria turística, qué medidas se necesitan y qué perspectivas nuevas se presentan CONICET dialogó con el sociólogo y becario Felipe García, especialista en turismo.
El presidente de Emtur, Federico Scremin, aseguró que desde el ente se están preparando para la post pandemia. "Estamos convencidos que el turismo va a ayudar mucho a la reactivación de la ciudad", dijo.