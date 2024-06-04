Milei elogió a Caputo y Francos, defendió a Pettovello y dijo que "Posse es historia"
“Es el mejor ministro de Economía de la historia”, señaló.
“Es el mejor ministro de Economía de la historia”, señaló.
El funcionario será reemplazado por el ex ministro del Interior. Los detalles del texto oficial, tras una jornada de lunes por la noche con muchas novedades.
Durante el encuentro con la juventud radical, Posse señaló que hay una oportunidad única para cambiar la Provincia y pidió a la militancia no bajar los brazos y seguir con la misma energía para cambiar la dura realidad de los bonaerenses.
Es una iniciativa del bloque de diputados de Espacio Abierto Juntos que responden al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados de la Provincia en el cual solicitan que los municipios puedan abonar una tarifa diferenciada de los servicios p
El legislador Walter Carusso aseguró que “los municipios tienen que tener autonomía para que los intendentes tengan más herramientas para poder gestionar mejor”.
El bloque Cambio Federal, compuesto por dos legisladores que responden políticamente al intendente de San Isidro seguirá como bancada aparte en la Cámara de Diputados. Una maniobra que se lee como derrota para el marplatense Maximiliano Abad.