Impulsan tarifa diferenciada de servicios públicos para municipios de la Provincia

Es una iniciativa del bloque de diputados de Espacio Abierto Juntos que responden al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados de la Provincia en el cual solicitan que los municipios puedan abonar una tarifa diferenciada de los servicios p