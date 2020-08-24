Estudiantes de la UNMdP comienzan con el seguimiento de contactos estrechos de positivos

El Centro de Telemedicina Central (CeTec) del Ministerio de Salud bonaerense incorporó nuevas sedes en cuatro regiones sanitarias y articuló con 13 universidades nacionales, entre las que se encuentra la UNMdP. 120 estudiantes convocados hicieron las capacitaciones del programa en Mar del Plata, seg