Con 8.713 nuevos contagiados, suman 350.867 los positivos en el país
El Ministerio de Salud reportó el informe vespertino de coronavirus en el que se confirmaron 8.713 nuevos pacientes en tratamiento y 287 nuevos fallecimientos.
El Ministerio de Salud reportó el informe vespertino de coronavirus en el que se confirmaron 8.713 nuevos pacientes en tratamiento y 287 nuevos fallecimientos.
El Centro de Telemedicina Central (CeTec) del Ministerio de Salud bonaerense incorporó nuevas sedes en cuatro regiones sanitarias y articuló con 13 universidades nacionales, entre las que se encuentra la UNMdP. 120 estudiantes convocados hicieron las capacitaciones del programa en Mar del Plata, seg