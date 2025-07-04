portugueses

Familiares, amigos y figuras del deporte despidieron a Diogo Jota y su hermano en el funeral
Los cuerpos de los futbolistas fueron trasladados desde España, donde ocurrió el accidente fatal, hasta Gondomar, la ciudad en que nacieron.
Los cuerpos de los futbolistas fueron trasladados desde España, donde ocurrió el accidente fatal, hasta Gondomar, la ciudad en que nacieron.
Este proceso, organizado por el club Portugués y la Embajada, recabará información acerca de los trámites que cada uno de los descendientes solicitara, de cara a la visita del cónsul prevista para el mes de septiembre.