El Municipio lanzó una nueva plataforma para simplificar la gestión de trámites online
En el apartado Discapacidad, ya se puede solicitar el espacio reservado de estacionamiento, la tarjeta SUBE y el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
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El hecho ganó las portadas de los principales medios del mundo que recordaron su trayectoria y reprodujeron las expresiones de dolor de las principales figuras del fútbol mundial.