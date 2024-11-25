Politicas de Genero

Movilización contra la violencia de género: "Se han desconocido los Derechos Humanos”
A partir de las 16 se llevarán a cabo intervenciones artísticas y a las 18 recorrerán las calles de la ciudad.
A partir de las 16 se llevarán a cabo intervenciones artísticas y a las 18 recorrerán las calles de la ciudad.
Integrantes del Observatorio en Violencia por Motivos de Género y Diversidad, exigen una audiencia urgente con Secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, con el fin de exponer la grave situación que atraviesa la Dirección de Políticas de Género del municipio.