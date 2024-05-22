policial local

Matan a sangre fría a un hombre en un barrio periférico de Mar del Plata
Tenía 32 años, antecedentes penales y el autor del hecho es intensamente buscado por la policía. Es el segundo crimen en Mar del Plata en menos de una semana.
Tenía 32 años, antecedentes penales y el autor del hecho es intensamente buscado por la policía. Es el segundo crimen en Mar del Plata en menos de una semana.
El hechcho fue registrado en República Árabe Siria y Castelli.
El violento episodio se dio a pocos metros de la ruta 88 en una vivienda de la vecina ciudad y fue con una puñalada como lo asesinaron. Tenía 32 años la víctima.
El hecho ocurrió en una vivienda de Batán y el hombre terminó siendo detenido por personal de la comisaria 8va.