policía baleado

Un hombre le sacó el arma a dos policías que se acercaron a identificarlo: mató a uno e hirió al otro
Ocurrió en San Fernando. El agresor fue hospitalizado con un balazo en la mano y en el glúteo y está bajo custodia.
Ocurrió en San Fernando. El agresor fue hospitalizado con un balazo en la mano y en el glúteo y está bajo custodia.
El hecho sucedió este domingo por la madruga cuando el efectivo y un amigo ingresaron a un almacén y fueron atacados por un hombre que les recriminó una supuesta detención que habría sufrido. Ambos están fuera de peligro.