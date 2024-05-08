Desarticulan una red de contrabando de celulares en Mar del Plata
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desbarató una organización criminal mediante 26 allanamientos realizados en nuestra ciudad.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desbarató una organización criminal mediante 26 allanamientos realizados en nuestra ciudad.
En ese operativo se secuestró cocaína, marihuana, armas de fuego, municiones y grandes sumas de dinero en dólares y pesos. En los once allanamientos intervino personal de la policía federal, policía aeroportuaria y de las brigadas de Investigación Criminal.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria designó como responsable GIA a la inspectora Silvia Alejandra Miers, con experiencia en la conducción policial y el ordenamiento de unidades.