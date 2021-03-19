Podemos Hablar

Estos son los primeros invitados al regreso de PH con Andy Kusnetzoff
Este sábado 20 de marzo, el conductor llega nuevamente a la pantalla de Telefe con un ciclo renovado.
Este sábado 20 de marzo, el conductor llega nuevamente a la pantalla de Telefe con un ciclo renovado.
Luego de haber superado el coronavirus, desde el lunes el conductor está al frente de "Perros de la Calle", en FM Metro. Y estaba previsto que el sábado volviera a su popular ciclo en Telefe, pero todo indica que se postergaría. Las razones.