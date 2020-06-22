Siete empresas se presentaron para la construcción del “aliviador pluvial Scaglia”
La obra está destinada a solucionar los problemas de inundación en los barrios Beltrán y Parque Camet. Tiene un presupuesto de casi 50 millones de pesos.
La obra está destinada a solucionar los problemas de inundación en los barrios Beltrán y Parque Camet. Tiene un presupuesto de casi 50 millones de pesos.
Se trata del Desagüe Asturias. OSSE viabilizó el inicio de las tareas para disponer más de 200 mts de cañería y 7 sumideros complementarios en un concurrido sector del barrio. Demorará 90 días corridos.