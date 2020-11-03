plasma
Un policía de la DDI Balcarce donó plasma
"El plasma no tiene evidencia científica de que sea un tratamiento efectivo"
Una de cada dos donaciones de plasma en Buenos Aires se hizo en la ciudad de La Plata
Pinamar refuerza la campaña de "Donación de plasma"
¿Cómo funciona el plasma en el Covid-19?
Donan valioso equipamiento al Hospital de Pinamar
Primeras donaciones de plasma en Pinamar de pacientes recuperados
El distrito que llegó a acumular más de 210 casos positivos totales y un total de 625 personas hisopadas, celebra en estos días la decisión de los recuperados que comienzan a acercarse a donar plasma.
Tandil: se concretó el primer tratamiento con plasma de pacientes recuperados
El receptor fue un paciente de 76 años con EPOC que permanece internado en el centro privado. Toleró satisfactoriamente la transfusión y evoluciona favorablemente. Se busca que haya más cantidad de donantes para suplir las necesidades del sistema.
Primera transfusión de plasma a un paciente en diálisis
El miércoles se realizó con éxito en el HIGA el tratamiento con plasma de convalescientes a un paciente con COVID-19 en diálisis.
Alvarado se sumó a la campaña de donación de plasma de AFA
La institución del "Torito" se incorporó a la iniciativa "doná plasma", que regala indumentaria del club a los pacientes recuperados de coronavirus que hayan hecho la donación.
Mar del Plata recibe donaciones de plasma para tratar a pacientes graves de coronavirus
Se centraliza en el Centro Regional de Hemoterapia al cual llegaron las dos primeras entregas. En el país son seis las provincias, incluida la de Buenos Aires, receptoras de la donación de plasma para ayudar a la recuperación de personas contagiadas de COVID-19.
Diputados aprobó el proyecto que crea una campaña de donación de plasma
La iniciativa tuvo luz verde por unanimidad durante la madrugada. Tuvo 229 votos. Fue impulsada por el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner; su par del PRO, Cristian Ritondo, y el titular del Interbloque Federal, Eduardo Bucca.