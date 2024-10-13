"La baja de cargas sociales es importante para las plantas pesqueras"

Lo resaltó el Subsecretario de Pesca de la Nación, Juan Bosch, tras los anuncios que formalizó el Presidente Mauricio Macri a mediados de mes. Prometió que habrá un impacto muy positivo para el sector con estas medidas. "Queremos que las plantas trabajen en blanco y bien", sostuvo.