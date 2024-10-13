Un diálogo entre paisajismo y diseño
Innovación y creatividad
Innovación y creatividad
Los delincuentes, de 32 y 22 años, retiraban la decoración del espacio público utilizando un cuchillo.
El adoptante deberá tener el espacio suficiente para plantar el árbol en su frente de vereda.
La fiscalía de Estupefacientes del Departamento Judicial Mar del Plata dispuso el secuestro de las plantas previo al positivo del test para cannabis y la notificación de formación de causa por tenencia simple de estupefacientes para el hombre.
Lo resaltó el Subsecretario de Pesca de la Nación, Juan Bosch, tras los anuncios que formalizó el Presidente Mauricio Macri a mediados de mes. Prometió que habrá un impacto muy positivo para el sector con estas medidas. "Queremos que las plantas trabajen en blanco y bien", sostuvo.