Comenzarán a vacunar contra el dengue en zonas endémicas del país
La población objetivo a inmunizar serán las personas de 15 a 39 años, pero la primera etapa llegará hasta los 19 años.
La población objetivo a inmunizar serán las personas de 15 a 39 años, pero la primera etapa llegará hasta los 19 años.
El Intendente solicitó que se instruya a todos los directores dependientes de la Secretaría de Educación Municipal para que realicen un listado de los que no tengan la Triple Viral o que estén en falta con relación al “Plan de Vacunación Nacional”.