plan de subsidios

El Gobierno Nacional creó un nuevo régimen para focalizar los subsidios energéticos
Lo hizo por intermedio del Decreto 943/2025 publicado en el Boletín Oficial. Se eliminó la segmentación por niveles de ingresos y se conformó un nuevo registro.
Lo hizo por intermedio del Decreto 943/2025 publicado en el Boletín Oficial. Se eliminó la segmentación por niveles de ingresos y se conformó un nuevo registro.
Es por la buena respuesta en los concesionarios. Las automotrices suman sus propios descuentos.