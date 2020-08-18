pity alvarez

Intoxicados, la banda de Pity Álvarez, lanzó una versión en vivo de "Fuego"
La canción formará parte de la reedición del disco Otro día en el planeta Tierra.
La canción formará parte de la reedición del disco Otro día en el planeta Tierra.
Se trata del disco "Otro Día en el Planeta Tierra", uno de los más importantes en su carrera, con clásicos como "Nunca quise", "Fuego" y "Señor Kiosquero".
Un testigo clave del crimen por el que está detenido el músico Cristian “Pity” Álvarez afirmó, a dos años del caso ocurrido en el barrio Samoré de Villa Lugano, que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados estaba “siempre estaba drogado y enfierrado”.