pity alvarez

A dos años del caso "Pity" Álvarez, habló el testigo clave: "Era una bomba de tiempo y explotó"

Un testigo clave del crimen por el que está detenido el músico Cristian “Pity” Álvarez afirmó, a dos años del caso ocurrido en el barrio Samoré de Villa Lugano, que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados estaba “siempre estaba drogado y enfierrado”.