piqueteros

Fuertes incidentes en la marcha contra el veto de Milei a la reforma previsional
Desplegaron un gran operativo de seguridad de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería por el protocolo antipiquetes.
Desplegaron un gran operativo de seguridad de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería por el protocolo antipiquetes.
Mar del Plata se verá con complicaciones en el tránsito en los dos sectores. En un reclamo Nacional piden respuestas de programas, trabajo y alimentos.
Distintas organizaciones piqueteras realizan una movilización en reclamo de mejores condiciones alimentarias y el cobro de planes adeudados, en el marco de una jornada nacional.