El Frente Piquetero insiste con su reclamo en el galpón de Desarrollo Social
Distintas organizaciones sociales se encuentran en el sector de acopio de alimentos de la municipalidad para solicitar ayuda para los barrios más vulnerables de la ciudad.
Distintas organizaciones sociales se encuentran en el sector de acopio de alimentos de la municipalidad para solicitar ayuda para los barrios más vulnerables de la ciudad.
La organización social se apostará desde las 10 sobre la ruta 2 a la altura del Arroyo La Tapera para continuar con el reclamo que sostiene desde el inicio de la cuarentena.
Los recicladores decidieron poner un freno a la medida de fuerza, a pesar de no tener respuestas sobre sus reclamos. Se espera que este sábado a la mañana se reanude la recolección.