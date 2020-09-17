Centros de Pilates se reunieron en un video viral: "La ilusión no duró ni un mes"
Los estudios y trabajadores de pilates brindaron un mensaje para la comunidad y detallaron las consecuencias económicas que atraviesan por tener sus puertas cerradas.
Los estudios y trabajadores de pilates brindaron un mensaje para la comunidad y detallaron las consecuencias económicas que atraviesan por tener sus puertas cerradas.
Se trata de un sector que ha presentado los protocolos necesarios y presentaron una carta firmada por 120 dueños de los diferentes establecimientos de la ciudad.