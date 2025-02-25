Unión diezmado, recibe al difícil Pico FC
El equipo de Juan Aquino no tendrá en la noche de hoy a Tomás Quinteros y además, tres jugadores sufrieron un virus gástrico en la semana.
El equipo de Juan Aquino no tendrá en la noche de hoy a Tomás Quinteros y además, tres jugadores sufrieron un virus gástrico en la semana.
El equipo de Juan Aquino con 7 jugadores en campo, superó a Pico FC por 84-77. Alejo Britos tuvo una destacada actuación con 29 puntos (6 triples)
Los marplatenses perdieron ante Pico FC como visitantes por 90 a 71 para quedar con un récord 2-3. Tirrell Brown fue el goleador con 22 puntos.
El “celeste” perdió 91 a 80 en el segundo juego de la serie de Liga Federal ante Pico Football Club en La Pampa y habrá un tercer y decisivo partido este lunes por la noche. Agustín Villalón con 23 puntos fue el máximo anotador del equipo marplatense.
El equipo de Ezequiel Santiago Medina venció por 97 a 75 a Pico Football Club en el primer partido de la serie de playoffs por la Liga Federal de Básquet. Si bien el goleador volvió a ser Juan Ignacio Bellozas (24), la gran figura del juego fue Cristian Cadillac con un triple-doble: 14 puntos, 11 re
El equipo de Ezequiel Santiago Medina ya empieza a diagramar lo que será su próximo cruce de playoffs en la Liga Federal de Básquet. El rival que les ha tocado es Pico Football Club y comenzarán a jugar el jueves con desventaja de localía.