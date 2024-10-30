Pico Footbal Club

Unión quedó eliminado de la Liga Federal

El “celeste” tuvo otro durísimo partido en La Pampa donde terminó cayendo por 80 a 71 ante Pico Football Club en el tercer y decisivo partido de playoffs de la Liga Argentina. Agustín Villalón volvió a ser el goleador del equipo marplatense que cierra así otra buena campaña en la categoría.