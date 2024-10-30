Pico Footbal Club

Otra gran victoria de Quilmes como visitante
En su segundo partido consecutivo como visitante, el "cervecero" derrotó 67-64 a Pico FC y queda con un récord 3-1 en la LIga Argentina.
En su segundo partido consecutivo como visitante, el "cervecero" derrotó 67-64 a Pico FC y queda con un récord 3-1 en la LIga Argentina.
El equipo marplatense perdió 59-53 con Pico FC en La Pampa y quedó sin chances de clasificación a la próxima fase.
El conjunto "cervecero" cayó sobre el final ante los pampeanos por 70-68 en el "José Martínez", en uno de los pocos cotejos que perdió en casa esta temporada. De La Fuente terminó con 28.
Unión perdió en La Pampa ante Pico FC por 71-56 iniciando una gira de dos partidos. Los de Juan Aquino no tuvieron ningún jugador en doble dígito.
El “celeste” tuvo otro durísimo partido en La Pampa donde terminó cayendo por 80 a 71 ante Pico Football Club en el tercer y decisivo partido de playoffs de la Liga Argentina. Agustín Villalón volvió a ser el goleador del equipo marplatense que cierra así otra buena campaña en la categoría.