Iliana Calabró reveló que fue víctima de abuso a los 5 años
En su paso por PH: Podemos Hablar, la actriz contó detalles del aberrante hecho que sufrió en manos de un degenerado cuando era una niña.
En su paso por PH: Podemos Hablar, la actriz contó detalles del aberrante hecho que sufrió en manos de un degenerado cuando era una niña.
La artista contó que un reconocido dirigente político quiso incluirla en su fórmula para las elecciones de 2015.
Más allá de algunos rumores que hablaban de su posible alejamiento de la televisión, el exitoso conductor regresa a la pantalla de Telefe.
Según contó Ángel de Brito, el conductor de Telefe aún no se siente listo para volver a la televisión tras superar el coronavirus.
Tras abandonar la clínica, el conductor de PH: Podemos hablar dio detalles de cómo transitó la enfermedad y qué fue lo que sintió. Deberá continuar aislado.
El canal tomó la decisión de reorganizar la grilla de programación luego de que Andy Kusnetzoff anunciara que tenía coronavirus.