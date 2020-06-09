Emotivo homenaje virtual a dos años del hundimiento del Rigel
Familiares, amigos, trabajadores de la pesca y más invitados participaron de esta iniciativa que, por la pandemia, se realizó de forma virtual.
Familiares, amigos, trabajadores de la pesca y más invitados participaron de esta iniciativa que, por la pandemia, se realizó de forma virtual.
Se activó el protocolo para el buque que esta tarde arribará a nuestra ciudad. Más de una decena de los marineros que están en la embarcación son de la ciudad de Necochea, en el foco de la atención por la gran cantidad de casos detectados en los últimos días.
Luego de más de 6 meses de reclamos, marchas, movilización y una carpa frente a la catedral para recoletar firmas, los familiares de los tripulantes del busque pesquero Rigel continúan pidiendo que se rescaten los cuerpos de los 8 tripulantes. Un año marcado por la tristeza, la desesperación y el ab