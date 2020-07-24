La Municipalidad amplió su denuncia contra la pesquera que se constituyó como uno de los focos de COVID-19
Tras la divulgaciones de audios del dueño del establecimiento, el Municipio realizó una nueva presentación ante la Justicia.
Tras la divulgaciones de audios del dueño del establecimiento, el Municipio realizó una nueva presentación ante la Justicia.
La empresa en la que aparecieron 10 casos positivos de coronavirus fue cerrada en forma preventiva, ya que además aparentemente no estaría habilitada.
En la ampliación del parte nocturno, este lunes se detalló que, además de sumarse casos positivos en el Hospital Houssey y el Hogar Namasté, se confirmaron 10 personas de una pesquera, entre trabajadores y contactos estrechos.
El hombre es de Lomas de Zamora y "forma parte de la gente que viene al puerto a embarcarse", según confirmaron a El Marplatense fuentes sanitaristas. El resultado se conoció ya que fue testeado como parte del protocolo que realizan los empresarios para confirmar que puedan trabajar.
Este martes, el Subsecretario de Pesca de la Nación, Juan Bosch, se reune en el INIDEP con cámaras de armadores, referentes de la industria naval y otros representantes del sector para tratar de acordar consensos y dar los últimos lineamientos a la iniciativa, solicitada en reiteradas oportunidades