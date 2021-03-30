Denuncian Pesca deportiva en un espacio reservado para Lobos Marinos
"Desde Fundación Fauna Argentina rechazamos el mal uso del espacio y exigimos se respeten los limites de la reserva", detallaron en un comunicado.
"Desde Fundación Fauna Argentina rechazamos el mal uso del espacio y exigimos se respeten los limites de la reserva", detallaron en un comunicado.
La llegada de la pescadilla y la variada menor a la costa marplatense, en consonancia con la casi desaparición del pejerrey, hacen vislumbrar que la pesca entró en una transición muy adelantada para la época.
La habilitación del deporte en Mar del Plata provocó que comerciantes del rubro tuvieran un aumento en el consumo, como así también consiguieron "nuevos" clientes que incursionan en la práctica para salir a disfrutar del aire libre en las playas.