Pesca Artesanal

Lanchitas amarillas en extinción: "Somos la postal de Mar del Plata desde hace 90 años"

Patrones y trabajadores del sector protestaron en la banquina ante las exigencias que solicita Prefectura para que puedan navegar y desarrollar su actividad. De las 200 embarcaciones "quedamos 15 porque la gente se cansa de que nos pidan cosas", se quejaron.