Pesca Artesanal

Planifican mejoras estructurales para pescadores artesanales
El INIDEP, junto con la UTN, se reunieron de forma virtual con la Unión Argentina de Pescadores Artesanales (UAPA) para avanzar
El INIDEP, junto con la UTN, se reunieron de forma virtual con la Unión Argentina de Pescadores Artesanales (UAPA) para avanzar
Patrones y trabajadores del sector protestaron en la banquina ante las exigencias que solicita Prefectura para que puedan navegar y desarrollar su actividad. De las 200 embarcaciones "quedamos 15 porque la gente se cansa de que nos pidan cosas", se quejaron.
Después de años y años de salir a pescar de manera informal, sin controles ni las mejores medidas de seguridad, ahora el Estado busca legalizar la actividad de los pescadores artesanales de pequeña escala. Rematriculación y capacitación para obtener un permiso de pesca.
Así lo expresó Luis Guidoti, representante del sector, que reclama volver a la actividad entendiendo la desigualdad de Prefectura por permitir a Miramar, Santa Clara, Mar Chiquita y no a Mar del Plata. "Los demás laburan porque hacen quilombos", dijo tras la reunión.
"Seguiremos insistiendo porque somos conocedores de la importancia de la pesca en el circuito productivo local y el sustento que es para un centenar de familias en las localidades costeras", señalan desde la vecina localidad.