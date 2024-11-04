perra perdida

Continúa la búsqueda de "Porra" por toda Mar del Plata
La perra de 7 años desapareció hace una semana y la familia lleva una semana buscándola. Ofrecen recompensa.
La perra de 7 años desapareció hace una semana y la familia lleva una semana buscándola. Ofrecen recompensa.
Una familia oriunda de Mar del Plata tuvo un accidente este martes, a la altura de Dolores, y uno de los cuatro perros que viajaban con ellos en el auto no pudo ser localizado aún. Solicitan la colaboración de los vecinos de la zona.