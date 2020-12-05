Más de 300 mil personas tramitaron el permiso para viajar este fin de semana largo
Mar del Plata es uno de los destinos más elegidos, al igual que otras localidades de la costa.
Mar del Plata es uno de los destinos más elegidos, al igual que otras localidades de la costa.
Las personas fueron alojados en un hotel de la ciudad, a la espera del hisopado correspondiente. El vehículo no contaba con la habilitación correspondiente.
Entrará en vigencia en 2021 y costará 7 euros. El objetivo es poner a cada solicitante bajo un "control de seguridad detallado" el cual hará una recopilación, seguimiento y actualización de la información que vayan generando los extranjeros a su paso por los países de la UE.
Lo hizo ante el Tribunal Oral Federal N°2 que lleva adelante el juicio de Vialidad, en el que la ex mandataria está imputada.