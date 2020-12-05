ETIAS: el nuevo permiso que la mayoría de argentinos deberá tramitar para entrar a Europa

Entrará en vigencia en 2021 y costará 7 euros. El objetivo es poner a cada solicitante bajo un "control de seguridad detallado" el cual hará una recopilación, seguimiento y actualización de la información que vayan generando los extranjeros a su paso por los países de la UE.