Periodismo Digital

FOPEA y Google News Initiative realizarán una capacitación en Inteligencia Artificial y periodismo de datos en la UNMdP
Será el viernes 8 de agosto, de 16 a 20, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNMdP.
Será el viernes 8 de agosto, de 16 a 20, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNMdP.
El Licenciado Ariel Vittori brindó una charla llamada "La revolución digital en el periodismo" en Espacio Clarín sobre la revolución digital en el periodismo. Usuarios y periodistas, ¿qué roles cumplen?