5 acciones que garantizan la pérdida de grasa
El déficit calórico es la principal pauta para lograr este objetivo que puede lograrse de dos maneras: comiendo menos calorías que las que necesitamos o gastándolas mediante la actividad física.
El déficit calórico es la principal pauta para lograr este objetivo que puede lograrse de dos maneras: comiendo menos calorías que las que necesitamos o gastándolas mediante la actividad física.
La alimentación flexible y equilibrada es el camino que ofrece garantías de éxito. La opinión de los especialistas.