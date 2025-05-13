Murió el ex presidente uruguayo José “Pepe” Mujica
Tenía 89 años y desde hacía tiempo luchaba contra un cáncer de esófago.
Tenía 89 años y desde hacía tiempo luchaba contra un cáncer de esófago.
El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, fue uno de los primeros en recordarlo. Se sumaron también los mandatarios de Colombia y España.
El ex presidente, quien se recupera de un cáncer de esófago, se presentó para respaldar la candidatura de Yamandú Orsi. Pese a que la enfermedad le impidió participar de la campaña electoral, llamó a la unidad e instó a “trabajar por la esperanza”.
“Mientras pueda, voy a seguir militando con mis compañeros”, dijo el líder del Frente Amplio.
El exmandatario uruguayo ratificó su apoyo al candidato de Unión por la Patria y señaló que Argentina necesita de la “unidad nacional” para “salir del drama en el cual está sumergida”. Javier Milei le parece “un mono con ametralladora”. Incluso después de las PASO había manifestado su rechazo al eco