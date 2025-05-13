José ‘Pepe’ Mujica: “Si pudiera votar, votaría por Massa con las dos manos”

El exmandatario uruguayo ratificó su apoyo al candidato de Unión por la Patria y señaló que Argentina necesita de la “unidad nacional” para “salir del drama en el cual está sumergida”. Javier Milei le parece “un mono con ametralladora”. Incluso después de las PASO había manifestado su rechazo al eco