Peluqueros en la pandemia: "Nos estamos viniendo a pique"
Así lo aseguran desde la Cámara Marplatense que si bien agradecen estar trabajando notaron una merma muy importante del servicio en los comercios que va del 50 al 70% menos en las ventas.
Así lo aseguran desde la Cámara Marplatense que si bien agradecen estar trabajando notaron una merma muy importante del servicio en los comercios que va del 50 al 70% menos en las ventas.
Así lo indicó Daniel González Díaz, el representante de la Cámara de Peluqueros marplatense. Sin embargo, aseguró que están "muy satisfechos" con la reapertura de sus negocios.
Daniel González Díaz, vocero de la Cámara de Peluqueros Marplatenses, detalló que en las primeras horas del día hubo algunas complicaciones en el inicio de la prueba piloto. "Los inspectores creían que no podíamos hacer trabajos de color", dijo.
El gremio que los nuclea emitió un comunicado en el que rechazan la utilización de la pandemia para sacar beneficios en la utilización de un protocolo.
Tijeras Solidarias y la Cámara Empresarial de Peluqueros, realizarán el próximo 6 de octubre de 13.30 a 16, en la Plaza del Agua, un evento de cortada de pelo y donación que será destinado a la realización de pelucas oncológicas.