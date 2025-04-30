Quedaron eliminados los argentinos en el Mundial de Longboard
Los marplatenses Agostina Pellizzari y Surfiel Gil quedaron eliminados de la competencia en El Salvador al igual que Evelyn Gontier y Matías Maturano
Los marplatenses Agostina Pellizzari y Surfiel Gil quedaron eliminados de la competencia en El Salvador al igual que Evelyn Gontier y Matías Maturano
Finalmente el Quiksilver Open La Paloma tuvo que cambiar de locación debido a la constante falta de condiciones; toda la mística del evento se trasladó a Honu Beach, donde se cerró el año deportivo.