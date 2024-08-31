Japón denunció la entrada de un barco militar chino en sus aguas territoriales
El navío fue avistado ingresando en aguas niponas cerca de la isla de Yakushima, al sudoeste del país, y las abandonó dos horas después.
El navío fue avistado ingresando en aguas niponas cerca de la isla de Yakushima, al sudoeste del país, y las abandonó dos horas después.
La selección de básquet, de excepcional torneo, no pudo contra un perfecto trabajo de España y cayó por 95 a 75 en la final del Mundial de China. Al igual que en Indianápolis 2002, el equipo albiceleste logró el segundo puesto.