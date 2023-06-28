Manchas: tratamientos para reducirlas y eliminarlas
Se producen por exceso de melanina y el invierno es el mejor momento para mejorarlas.
Se producen por exceso de melanina y el invierno es el mejor momento para mejorarlas.
Los especialistas advierten que el invierno es el período ideal para regenerar la piel.
Se trata de un tratamiento facial que logra muy buenos resultados para rejuvenecer y mejorar la piel.
Se pueden utilizar productos menos invasivos con el fin de preparar la piel para la exposición solar y lograr un tono más parejo.
Los meses de frío son ideales para reparar los daños producidos en el verano. De qué se trata este procedimiento que permite atenuar arrugas, líneas de expresión y renovar la dermis cutánea.