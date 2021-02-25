Detuvieron a un pedófilo que abusó de una niña de 10 años
Fue interceptado tras un importante operativo de la DDI. El hombre de 48 años se había fugado a Paraguay y fue atrapado cuando regresaba a la ciudad en un ómnibus.
Fue interceptado tras un importante operativo de la DDI. El hombre de 48 años se había fugado a Paraguay y fue atrapado cuando regresaba a la ciudad en un ómnibus.
El youtuber, conocido como “La Faraona”, anunció que se va a alejar de las redes sociales por un tiempo.
Tiene 55 años. En dos de sus computadoras encontraron archivos con imágenes de niños de entre 6 meses y 14 años en situaciones sexuales.