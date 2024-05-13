pavimentos

El Municipio reparó más de 90 cuadras en barrios del Puerto y la zona sur de la ciudad
A través de la Delegación, se realizaron trabajos de engranzado, nivelación y repaso de calles en ocho barrios del sector.
A través de la Delegación, se realizaron trabajos de engranzado, nivelación y repaso de calles en ocho barrios del sector.
Se realizó engranzado, nivelado y mejoras de calles. Las obras se consensuaron con las sociedades de fomento en vista a la necesidad de una reparación con mayor urgencia.
Esta mañana las labores se desarrollaron en avenida Favaloro entre calles 28 y 30 con el bacheo de pavimento en frío.
El intendente Miguel Lunghi firmó el contrato para comenzar una nueva obra en cinco cuadras al norte de la ruta 226 y la semana próxima se iniciarán tareas similares en María Ignacia – Vela.