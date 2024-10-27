Una patota mató a un adolescente a la salida de un boliche en Ituzaingó
Ezequiel Altamira tenía 16 años y fue atacado en una plaza tras salir del ex Club Leloir. Tras golpearlo, le robaron el celular.
Ezequiel Altamira tenía 16 años y fue atacado en una plaza tras salir del ex Club Leloir. Tras golpearlo, le robaron el celular.
Pese a la resolución de la Justicia, los recientes liberados seguirán bajo investigación.
Luego de la agresión, los atacantes se fugaron y son intensamente buscados por la policía.
Una patota de seis jóvenes los interceptó y les propició golpes de puño y patadas. Además, le robaron el celular a una de las víctimas. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.