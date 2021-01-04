Parte Oficial
Se aceleran los contagios de coronavirus en Mar del Plata
Vuelven a aumentar los casos en Mar del Plata: confirmaron 158 nuevos positivos
Continúa el descenso de casos de coronavirus: hay 1835 activos
Siguen en baja los casos de coronavirus en Mar del Plata
Los casos de coronavirus en provincia de Buenos Aires son 579.356 tras sumar 3.040 nuevos contagios
Coronavirus en provincia de Buenos Aires: son 570.497 tras sumar 1.309 nuevos contagios
Informan 189 nuevos casos de coronavirus y 241 recuperados
Así lo detalló el Municipio en el parte oficial. De esta manera, son 2.842 los pacientes que permanecen en tratamiento por coronavirus.
Según el Municipio, más de 300 personas se recuperaron en la ciudad
Así lo informó este domingo por la noche la secretaría de Salud de General Pueyrredon en su parte oficial. Se reportaron 310 personas de alta y 231 casos positivos en las últimas 24 horas.
Mar del Plata superó los 9.000 casos de coronavirus
Así lo informaron desde la secretaría de Salud de General Pueyrredon. Además, confirmaron que hay 320 nuevas personas en tratamiento por Covid-19 y 309 recuperadas. De esta manera, son 3252 los pacientes que permanecen en tratamiento.
El Municipio confirmó 310 nuevas personas con coronavirus
Así lo informaron este viernes por la noche desde la secretaría de Salud de General Pueyrredon. Además informaron que,296 personas recibieron el alta. De esta manera, son 3243 los pacientes que permanecen en tratamiento.
Viernes negro: otras 381 personas en tratamiento por COVID-19
Así lo informó la secretaría de Salud de General Pueyrredon. De esta manera, son 2635 los pacientes que permanecen en tratamiento por coronavirus.
Nueva jornada con más de 300 casos de coronavirus en Mar del Plata
De acuerdo a la información brindada por la secretaría de Salud de General Pueyrredon, este jueves por la noche se confirmaron 331 nuevas personas en tratamiento, 215 recuperadas y 6 muertas.
Mar del Plata superó la barrera de los 100 muertos por coronavirus
La secretaría de Salud de General Pueyrredon informó que hay 180 pacientes nuevos en tratamiento por COVID-19 y 85 personas recibieron el alta, por lo que son 2153 los casos activos en la ciudad.
Confirmaron que murieron 13 personas por coronavirus en Mar del Plata
Hay 190 nuevas personas en tratamiento por Covid-19 y 122 recuperadas
HPC: ingresaron 6 nuevos pacientes con coronavirus
Se trata de tres mujeres de 86, 68 y 48 años y tres hombres de 99, 84 y 71 años de edad, informaron las autoridades del establecimiento.
Un tercio de los nuevos infectados, sin nexo epidemiológico
La información se desprende de la ampliación del parte emitido por la secretaría de Salud de General Pueyrredon el sábado por la noche.
El 90% de los nuevos casos están en aislamiento domiciliario
Así se informó desde la secretaría de Salud de General Pueyrredon en la ampliación del parte oficial emitido el sábado por la noche.