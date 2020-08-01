parte nacional

Otros 53 fallecidos y 5.241 contagiados de coronavirus en las últimas 24 horas
De esta manera, suman 3.596 los decesos y 196.543 los casos positivos desde la llegada de la pandemia al país.
De esta manera, suman 3.596 los decesos y 196.543 los casos positivos desde la llegada de la pandemia al país.
Lo informó el Ministerio de Salud de la Nación. Indicaron que la tasa de mortalidad de 11,2 cada millón de habitantes.
En Argentina, este domingo fueron confirmados 258 nuevos casos. Con estos registros, suman 6.034 positivos en todo el país.