parte de salud

La salud de Jorge Lanata: “Está estable, pero hay que esperar a mañana”
Lo informó su esposa, Elba Marcovecchio. Durante la semana fue operado en dos oportunidades.
Lo informó su esposa, Elba Marcovecchio. Durante la semana fue operado en dos oportunidades.
El periodista es sometido a una laparoscopia en el Hospital Italiano, donde se encuentra internado desde el fin de semana.
Desde la clínica Sagrada Familia comunicaron que el jefe de Gabinete permanece "con parámetros clínicos normales".
El Ministerio de Salud reportó 10 nuevos fallecimientos este domingo a la mañana. El total de casos confirmados es de 57.744,
En el parte oficial vespertino emitido por el municipio, se detalló que ingresaron 26 nuevas personas en estudio.
Sin nuevas confirmaciones en General Pueyrredón, quedan 15 personas a la espera de los resultados del laboratorio y 1 en tratamiento por COVID-19.