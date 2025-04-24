paro cardíaco respiratorio

El próximo lunes realizarán una nueva jornada de capacitación sobre RCP en el CEMA
Será a las 15:00 y sin inscripción previa. Aquellas instituciones públicas interesadas en coordinar estas charlas pueden hacerlo en la web del Municipio.
Será a las 15:00 y sin inscripción previa. Aquellas instituciones públicas interesadas en coordinar estas charlas pueden hacerlo en la web del Municipio.
Se trata de una técnica precisa que puede emplearse en las personas de todas las edades y requiere una actuación inmediata.