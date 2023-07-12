"En Mar Chiquita tenemos puesta la camiseta de la vacuna"

En una videoconferencia en vivo, el intendente del Partido de Mar Chiquita, Jorge Paredi, se refirió a la situación epidemiológica del distrito e informó que continúa con éxito la campaña de vacunación. "En Mar Chiquita tenemos puesta la camiseta de la vacuna", enfatizó.