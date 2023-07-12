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Programa Puentes: Carlos Bianco y Paredi inauguraron un Centro Universitario en Mar Chiquita
Kicillof se reunió con el intendente de Mar Chiquita
Avanzan las gestiones por una nueva escuela técnica en la costa de Mar Chiquita
Paredi será operado en su rodilla izquierda y solicitará licencia hasta el miércoles 12 de enero
93° Aniversario del Colegio San Miguel: el intendente Paredi recorrió obras realizadas en la institución
Avances en la obra del Polideportivo de Santa Clara del Mar
"En Mar Chiquita tenemos puesta la camiseta de la vacuna"
En una videoconferencia en vivo, el intendente del Partido de Mar Chiquita, Jorge Paredi, se refirió a la situación epidemiológica del distrito e informó que continúa con éxito la campaña de vacunación. "En Mar Chiquita tenemos puesta la camiseta de la vacuna", enfatizó.